Attacco a una nave da guerra iraniana al largo dello Sri Lanka | almeno cento dispersi

Nella zona al largo dello Sri Lanka, una nave da guerra iraniana è stata attaccata, causando almeno cento dispersi. Non ci sono ancora conferme su chi abbia compiuto l’attacco, mentre si ipotizza che possa essere stata affondata da un sottomarino. Le autorità stanno indagando sull’incidente senza aver ancora individuato i responsabili. La situazione resta molto tesa e sotto osservazione.

Che sia stata affondata da un sottomarino è un’ipotesi, mentre non ce ne sono – al momento – su chi sia il sabotatore. La Iris Dena, è una delle più recenti navi da guerra iraniane, è stata colpita al largo delle coste dello Sri Lanka. Almeno 101 persone risultano disperse e 78 ferite, secondo fonti della Marina dello Sri Lanka e del ministero della Difesa. “Alle 5.08 di questa mattina, la Marina dello Sri Lanka e la guardia costiera hanno ricevuto un messaggio sulla nave che stava affondando, chiamata ‘Iris Dena’, a 40 miglia nautiche dal distretto portuale meridionale di Galle”, ha dichiarato il ministro degli Esteri dello Sri Lanka, Vijitha Herath, ripreso dall’agenzia Pti, aggiungendo che “almeno 30” marinai “sono stati salvati, mentre si dice che 180 di loro fossero a bordo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

