Atletica leggera - Cross Orecchiella a forza dieci Titolo toscano femminile

Il Gs Orecchiella Garfagnana ha ottenuto risultati significativi nel cross, con la conquista del titolo toscano femminile nella categoria Master e un secondo posto tra gli uomini. La squadra ha partecipato anche alle staffette delle categorie assolute e giovanili, dimostrando un’ottima prestazione complessiva a livello regionale. La gara si è svolta con diversi atleti impegnati nelle competizioni di cross.

Grandi risultati per il Gs Orecchiella Garfagnana che si conferma a livello regionale con la conquista del titolo "Master" di cross femminile e l'eccellente prova al maschile che vale l' argento, oltre alle staffette delle categorie assolute e giovanili. Dopo il tripudio dei recenti campionati italiani di cross, che si sono svolti a Selinunte, con la qualificazione alla prossima Coppa Europa di specialità, al Parco di Serravalle (Empoli), la compagine biancoceleste del presidente Fornari ha schierato, nelle prime gare della giornata, le staffette assolute e giovanili. Ottima prestazione del quartetto composto da Maria Laura Angelini, Giulia Antinoli, Sonia Tissi e Valeria Pieroni, che si è piazzato ai piedi del podio, con il quarto posto.