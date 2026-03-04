Assogna critica l’attacco del Milan | Il dopo Giroud non è stato proprio ben gestito

Il giornalista Paolo Assogna ha commentato l’attacco del Milan, sottolineando che il periodo successivo all’addio di Giroud non è stato gestito nel modo migliore. Secondo Assogna, la squadra ha incontrato difficoltà nel trovare un sostituto adeguato e nel mantenere l’equilibrio offensivo. La sua analisi si concentra sulle scelte fatte dal club e sulle conseguenze tattiche di queste decisioni.

Nella mattinata di ieri, alle ore 12:30 sia giocata Cremonese-Milan, partita valida per la 27esima giornata di Serie A 2025-2026. Il giornalista e opinionista Paolo Assogna ha voluto parlare dell'attacco rossonero ai microfoni di Sky Sport 24. In particolare, il giornalista a fatto riferimento alla gestione dell'attacco del Milan dal post Giroud. Ecco, di seguito, le sue parole: Le parole di Assogna sull'attacco rossonero: "Facendo l'analisi delle grandi: c'è chi ha indovinato il centravanti e chi no. Come dice Corvino, nella vita puoi sbagliare la moglie ma non puoi sbagliare portiere e centravanti.