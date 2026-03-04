Assofond con i Pisano | Per adeguare impianto serve più tempo

La Fonderie Pisano ha ricevuto un preavviso di rigetto riguardante il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Assofond ha comunicato che per adeguare l’impianto alle nuove normative sarà necessario più tempo rispetto a quanto previsto inizialmente. La questione riguarda le procedure amministrative e i tempi necessari per la conformità alle normative ambientali vigenti. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle parti coinvolte.

La Fonderie Pisano, a seguito della notifica del preavviso di rigetto relativa al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ribadisce la piena volontà di procedere con gli investimenti necessari per l'allineamento ai nuovi standard ambientali europei e, nel rispetto della legge, puntualizza che le aziende hanno quattro anni di tempo per adeguarsi ai nuovi limiti emissivi. «La normativa – spiega l'ing. Ciro Pisano – stabilisce che le imprese abbiano quattro anni dalla pubblicazione delle BAT Conclusions per adeguarsi ai nuovi limiti di emissione vincolante (BAT-AEL). Questo termine scade a novembre 2028, dato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della UE è di fine 2024.