Assassin’s Creed Unity riceve una patch per PS5 e Xbox Series X|S con i 60 fps

Ubisoft ha rilasciato una patch per Assassin’s Creed Unity destinata a PlayStation 5 e Xbox Series X|S. L’aggiornamento permette al gioco di funzionare a 60 fotogrammi al secondo su entrambe le console di nuova generazione. La modifica è stata annunciata e resa disponibile per migliorare le prestazioni del titolo sui sistemi più recenti.

Ubisoft ha annunciato l’arrivo di una patch dedicata ad Assassin’s Creed Unity che aggiorna il gioco alle console di attuale generazione, introducendo i 60 fps su PS5 e Xbox Series XS. L’aggiornamento è previsto per il 5 marzo e rappresenta un intervento tecnico significativo su uno dei capitoli più ambiziosi della serie. A dodici anni dal lancio originale, Unity torna al centro dell’attenzione con un miglioramento che punta a valorizzarne la qualità grafica e la ricostruzione storica. La notizia è stata comunicata all’interno di un aggiornamento più ampio sul futuro del franchise. Per molti giocatori si tratta di un ritorno atteso, soprattutto per chi desiderava un’esperienza più fluida e stabile. 🔗 Leggi su Game-experience.it

