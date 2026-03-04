Assalti bancomat Foggia | le misure del Comitato per l?ordine e la sicurezza

Il Comitato per l’ordine e la sicurezza ha adottato nuove misure in risposta agli assalti ai bancomat con esplosivo avvenuti nella provincia di Foggia. In particolare, sono state intensificate le operazioni di controllo e vigilanza nelle zone più colpite, e sono state predisposte ulteriori strategie di intervento per contrastare questa attività criminale. Le autorità monitorano costantemente la situazione per evitare ulteriori episodi.

Il fenomeno degli assalto con esplosivo ai bancomat in provincia di Foggia, potrebbe aver trovato un argine. Dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi nella tarda mattinata di oggi in Prefettura a Foggia, arrivano le prime risposte alle richieste dei sindaci che avevano anche minacciato anche le dimissioni di massa in caso di mancati interventi. Alla riunione è stata avanzata la richiesta di ripristinare nell’immediato i dispositivi finanziari fatti esplodere dai rapinatori. Inoltre massima è l’attenzione delle forze dell’ordine sui comuni ed infine presto sarà sottoscritto un protocollo d’intesa con Abi che contiene ulteriori strumenti per frenare il fenomeno criminale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Assalti bancomat Foggia: le misure del Comitato per l?ordine e la sicurezza Assalti ai bancomat, sindaci dal Prefetto: l'emergenza al tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezzaI sindaci dei comuni di Chieuti, Apricena, Peschici, Poggio Imperiale, Torremaggiore, Cagnano Varano, Troia, Bovino, Casalvecchio di Puglia e Ordona... Rafforzati i controlli di sicurezza per pervenire problemi nei locali: il piano del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezzaControlli rafforzati nei locali pubblici, soprattutto in ottica preventiva, per tutelare la clientela e non penalizzare gli imprenditori che... Aggiornamenti e notizie su Assalti bancomat. Temi più discussi: A Foggia vertice in Prefettura su assalti a bancomat, 'grande attenzione'; Assalti bancomat Foggia: le misure del Comitato per l’ordine e la sicurezza; Assalti ai bancomat, i sindaci dei Monti dauni: intervenga il governo; Foggia, continua l'assalto della criminalità agli sportelli bancomat: nella notte esplode quello delle Poste di Ordona. Ma la cassa è vuota. A Foggia vertice in Prefettura su assalti a bancomat, ‘grande attenzione’Assalti ai bancomat in provincia di Foggia, vertice in Prefettura: rafforzate le misure di sicurezza FOGGIA – Rafforzare le azioni di prevenzione e repressione contro gli assalti agli sportelli ATM, f ... statoquotidiano.it A Foggia vertice in prefettura su assalti ai bancomat, ‘grande attenzione’Foggia, vertice in Prefettura contro gli assalti ai bancomat: in arrivo un nuovo protocollo con l'Abi per potenziare sicurezza tecnologica e vigilanza privata nei piccoli comuni ... trmtv.it Assalti ai bancomat nei Monti Dauni, vertice in Prefettura con i sindaci Rafforzamento dei controlli sul territorio e nuovi sistemi di difesa per gli sportelli automatici VIDEO facebook Sindaci in campo contro gli assalti ai bancomat: vertice in Prefettura, le ipotesi per contrastare le gang x.com