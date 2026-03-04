Aspettando la Festa della donna con Jessy Kole & Dance Machine

Sabato 7 marzo allo Stone Rose di San Vito di Negrar si terrà un evento musicale con Jessy Kole e la Dance Machine. La cantante internazionale, attiva nel nostro paese da diversi anni, sarà protagonista di una serata dedicata alla celebrazione della Festa della Donna. L’appuntamento promette musica dal vivo e intrattenimento per il pubblico presente.

Sabato 7 Marzo allo Stone Rose di San Vito di Negrar si anticipa la Festa della Donna con una cantante internazionale da anni attiva nel nostro paese. Arrivata giovanissima dal New Jersey in Italia, Jessy Kole ha portato con sé tutta l'anima blues e gospel assorbita negli USA durante i primi anni del suo percorso musicale, iniziato con lo studio del pianoforte classico e appunto il canto gospel. Negli anni successivi entra a far parte di diverse band ed è un susseguirsi di partecipazioni a festival ed eventi che sfociano in contratti discografici prestigiosi con successive incisioni di singoli di discreto successo.