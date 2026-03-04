Venerdì si terrà un open day presso la Casa di Comunità di Arco Felice a Pozzuoli, promosso dall’Asl Napoli 2 Nord. Questa iniziativa segue un evento simile avvenuto la settimana scorsa a Sant’Antimo e mira a far conoscere ai cittadini le strutture e i servizi disponibili nella sede di Seconda Traversa Virgilio. L’evento è aperto a chiunque voglia visitare la struttura e ricevere informazioni dirette.

Secondo open day nel territorio della Asl Napoli 2 Nord dopo quello di venerdì scorso a Sant’Antimo. Questa volta la cittadinanza scoprirà la vocazione della Casa di Comunità di Pozzuoli, in Seconda Traversa Virgilio n. 1 (Arco Felice), un polo dedicato alla donna, all’infanzia e alla famiglia. A partire dalle ore 9 di venerdì 6 marzo gli operatori della struttura puteolana presenteranno alla comunità i servizi. Dalle ore 10:00 visite ginecologiche con accesso diretto (senza prenotazione), Pap test gratuito per le donne tra i 25 e i 29 anni, HPV test dai 30 ai 64 anni. Sarà inoltre possibile prenotare una mammografia gratuita per le donne tra i 50 e i 69 anni e ritirare il kit per lo screening del colon retto per donne e uomini in età compresa tra i 50 e i 69 anni. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Asl Napoli 2 Nord, venerdì open day della Casa di Comunità di Arco Felice (Pozzuoli)

Asl Napoli 2 Nord, venerdì Open Day della Casa di Comunità di Arco FeliceFrattamaggiore, 4 marzo 2026 – Secondo open day nel territorio della Asl Napoli 2 Nord dopo quello di venerdì scorso a Sant’Antimo.

Sequestrato lido balneare ad Arco Felice di 4mila metri quadrati: debiti col Comune di PozzuoliSequestrato un lido balneare di 4mila metri quadrati ad Arco Felice, località di Pozzuoli.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Asl Napoli.

Temi più discussi: Allerta Epatite A, l'Asl Napoli 2 Nord: Registrati diversi casi nelle ultime settimane; Allerta Epatite A, l'Asl Napoli 2 Nord: 'Registrati diversi casi nelle ultime settimane'; L’ASL NAPOLI 2 NORD PRESIDIA BACOLI PER LA SICUREZZA DEI CAMPI FLEGREI; Cantiere nel Sin Bagnoli-Coroglio, sopralluogo della commissione urbanistica. Esposito chiede all'Asl dati dettagliati sui tumori.

Asl Napoli 2 Nord, venerdì open day della Casa di Comunità di Arco FeliceSecondo open day nel territorio della Asl Napoli 2 Nord dopo quello di venerdì scorso a Sant’Antimo. Questa volta la cittadinanza scoprirà la vocazione della ... napolivillage.com

Allerta Epatite A, l'Asl Napoli 2 Nord: Registrati diversi casi nelle ultime settimaneStiamo intensificando i controlli, è stata emanata un'allerta sia ai pronto soccorso, che ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta per cercare di focalizzarsi su determinati sint ... napolitoday.it

Asl Napoli 2 Nord created an event. facebook