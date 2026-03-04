L'ASL di Latina ha ampliato i servizi di cardiologia nel Distretto 3, estendendo l’offerta a Priverno e Sezze. Questa scelta riguarda l’aumento delle risorse e delle strutture dedicate alle cure cardiologiche nelle due città, migliorando la disponibilità di prestazioni per i cittadini. L’intervento fa parte di un piano di potenziamento della sanità di prossimità nella provincia pontina.

Rafforzati i servizi di cardiologia della ASL di Latina a Priverno e Sezze: triplicate le ore di attività per migliorare la presa in carico dei pazienti cardiologici Prosegue il percorso di rafforzamento della sanità di prossimità nella provincia pontina. La ASL di Latina ha annunciato un ampliamento dei servizi di cardiologia nelle strutture di Priverno e Sezze, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità alle prestazioni e garantire una gestione più tempestiva dei pazienti affetti da patologie cardiache. Il potenziamento è già operativo presso la Casa della Salute di Priverno, dove l’offerta cardiologica viene ampliata con una nuova giornata di attività settimanale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - ASL Latina, più cardiologia nel Distretto 3: ampliati i servizi a Priverno e Sezze

A Savignano un incontro pubblico sui servizi socio-sanitari nel distretto Rubicone e Mare“Con l'aumento dell'aspettativa di vita, crescono esponenzialmente le malattie croniche (diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari, demenze)...

Leggi anche: Petardi lanciati contro il presepe: paura davanti alla chiesa di Sezze (Latina)

Altri aggiornamenti su ASL Latina più cardiologia nel....

Temi più discussi: Asl Latina vince il ricorso: respinta la causa di Emiliano Coletta; Ospedale Goretti, Sambucci: Miglioramento netto dei servizi, eccellenze a livello nazionale; ASL LATINA, POTENZIATI I SERVIZI DI CARDIOLOGIA DI PRIVERNO E SEZZE.

Sanità a Latina, firmato protocollo tra sindacati e Asl per la programmazione provincialeCGIL Frosinone Latina, CISL Latina e UIL Latina sottoscrivono l’intesa con la ASL Latina: tavolo permanente su liste d’attesa, pronto soccorso e medicina territoriale. latinaoggi.eu

ASL Latina e Conservatorio Respighi: parte la musicoterapia per rendere le cure più umaneASL Latina firma con il Conservatorio Respighi: stage di musicoterapia in ospedali e strutture sanitarie, con focus su pediatria, oncologia e salute mentale. ilquotidianodellazio.it

Latina, questa mattina l’evento “Cisterna-Valmontone: dalla progettazione all’avvio dei cantieri”. È uno dei primi progetti arrivati sulla mia scrivania, era fermo da 25 anni. Lo abbiamo sbloccato: emozionarsi per una strada è complicato, ma sapere che dietro ci facebook

Bretella Cisterna-Valmontone, il ministro #Salvini a Latina per presentare l'avvio dei lavori. x.com