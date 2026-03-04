Martedì 3 marzo 2026, le trasmissioni televisive hanno registrato diverse performance di ascolto. Su Rai1, il film

Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Nella serata di ieri, martedì 3 marzo 2026, su Rai1 Gloria – Il ritorno interessa 2.691.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Canale5 Coppa Italia – Como-Inter conquista 3.737.000 spettatori con uno share del 19. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 3 Marzo 2026. Coppa Italia 19.2%, Gloria 16.9%. Botto De Martino (27.4%)

Ascolti TV | Martedì 6 Gennaio 2026. Botto Affari Tuoi (27.6-35.9%), stecca Barbie (9.1%)Nella serata di ieri, martedì 6 gennaio 2026, su Rai1 Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia ha interessato .

Leggi anche: ASCOLTI TV 2 MARZO 2026: BOTTO CHOC SCHERZI A PARTE (26%), ULISSE (19,6%) GILETTI, PORRO

Una raccolta di contenuti su Coppa Italia

Temi più discussi: Coppa Italia 2025-2026: in esclusiva assoluta le semifinali d'andata; Stasera in TV, programmi e film di martedì 3 marzo in prima serata; Mediaset cambia programmazione del 3 marzo: stop a La Ruota della Fortuna, quando torna in Tv Gerry Scotti; La Ruota della Fortuna non va in onda stasera: Mediaset cambia palinsesto per la Coppa Italia.

Ascolti Tv 3 marzo: chi ha vinto tra Gloria, Como-Inter e Stasera a letto tardi: dati di Affari Tuoi senza La RuotaGli ascolti Tv di martedì 3 marzo: chi ha vinto tra Rai 1 con il film Gloria e Canale5 con la partita di Coppa Italia Como-Inter e i dati della prima ... fanpage.it

Ascolti tv martedì 3 marzo: Gloria – Il ritorno, Como-Inter, DiMartedìAscolti tv 3 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

TROFEO LAIGUEGLIA Seconda gara della Coppa Italia delle regioni, con diversi nomi interessanti al via Chi vedi come favorito Hai schierato la tua formazione @LegaCiclismoPro #cycling #ciclismo #fantacycling #fantaciclismo x.com

#CoppaItalia, #ComoInter 0-0, rimandata al ritorno la sfida per andare in finale Al Sinigaglia è caccia alla finale per sfatare il tabù dei grandi match Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-coppa-italia-semifinale-an facebook