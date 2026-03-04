Nella serata di martedì 3 marzo 2026, i dati di ascolto televisivo mostrano che il calcio trasmesso su Canale 5 ha ottenuto risultati positivi, mentre su Rai1 il film

Nella serata di ieri, martedì 3 marzo 2026, su Rai1 Gloria – Il ritorno si ferma a 2.691.000 spettatori pari al 16.9% di share. Poi, in onda su Canale5 Coppa Italia – Como-Inter registra 3.737.000 spettatori con uno share del 19.2%. Su Rai2 Stasera a Letto Tardi non va oltre 805.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside si ferma a 1.082.000 spettatori con il 9.1%. Su Rai3 FarWest ottiene 691.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 628.000 spettatori (5%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.672.000 spettatori e il 10.8%. Su Tv8 Tutte contro lui ottiene 297.000 spettatori (1.7%). Helena Prestes e Javier: sbarcano sul Red Carpet di Venezia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 3 marzo 2026

