Ascolti tv 3 marzo 2026 Coppa Italia Como?Inter al 19,2% Gloria si ferma al 16,9%

I dati sugli ascolti televisivi del 3 marzo 2026 indicano che la partita di Coppa Italia tra Como e Inter ha registrato uno share del 19,2%, mentre la trasmissione su Gloria si è fermata al 16,9%. Questi numeri riflettono l’audience raggiunta dalle due emittenti durante gli eventi trasmessi in prima serata. È la prima analisi pubblica sull’andamento degli ascolti di quella giornata.

Ascolti tv 3 marzo 2026: commento e analisi a cura di Giulio Strocchi. Martedì 3 marzo 2026 vede il sorpasso del calcio sulla fiction: su Canale5 la semifinale di Coppa Italia – Como-Inter conquista 3.737.000 spettatori con il 19,2% di share, imponendosi come programma più visto della serata e riportando il pallone al centro del prime time Mediaset. Rai1 risponde con il debutto di Gloria – Il ritorno con Sabrina Ferilli, che incolla al video 2.691.000 spettatori pari al 16,9%, risultato buono ma non sufficiente a superare la partita, soprattutto nelle fasce orarie di punta del match. Nel resto della serata, Rai2 con Stasera a Letto Tardi ottiene 805.