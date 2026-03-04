I carabinieri di Arzano hanno scoperto uno studio di consulenza informatica trasformato in una casa di prostituzione. Durante un blitz in un appartamento di via Enrico Medi, nella cittadina a nord di Napoli, hanno denunciato due cittadini di origine cinese. L’attività illecita è stata smascherata dopo che i militari hanno fatto irruzione nell’immobile.

Uno studio di consulenza informatica trasformato in una casa di prostituzione. È quanto scoperto dai carabinieri della tenenza di Arzano, che hanno denunciato due cittadini di origine cinese al termine di un blitz in un appartamento di via Enrico Medi, nella cittadina a nord di Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’attività risultava regolarmente registrata come studio di consulenza informatica nei database camerali. Tuttavia, il continuo via vai di persone dall’appartamento aveva insospettito i militari, che hanno avviato accertamenti. A far scattare i controlli sono stati anche messaggi e annunci diffusi sul web e nelle chat, dove il luogo veniva indicato come un “ottimo posto” da frequentare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Arzano, finto studio di consulenza informatica nasconde casa di prostituzione: denunciati due cittadini cinesi

Il centro di consulenza informatica ha troppi clienti: all’interno c’erano delle prostitute, 2 denunciati ad ArzanoLa scoperta dei carabinieri, che sulla vera natura del centro di consulenza informatica avevano letto annunci e sentito in giro delle voci.

Leggi anche: Arzano, finto centro informatico era una casa a luci rosse: due denunciati

Approfondimenti e contenuti su Arzano finto studio di consulenza...

Argomenti discussi: Studio informatico con recensioni sospette: era una casa di prostituzione di ragazze cinesi.

Arzano, finto centro informatico: scoperta casa a luci rosseARZANO - Arzano, via Enrico Medi. Dietro la facciata di un regolare centro di consulenza informatica, registrato nelle banche dati camerali, si nascondevaArzano, finto centro informatico: scoperta cas ... marigliano.net

Studio informatico con recensioni sospette: era una casa di prostituzione di ragazze cinesiPer trovarla servono ricerche, documenti, incroci, storie cercate, non suggerite da un algoritmo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che esplora e porta alla luce ciò che sfugge. Il ... napolitoday.it