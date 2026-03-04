Ariston ha annunciato di aver terminato l’anno fiscale 2025 con ricavi pari a 2,7 miliardi di euro, registrando un aumento del 3% rispetto all’anno precedente. Il margine operativo lordo si è attestato a 317 milioni di euro, con una crescita del 56,2%, mentre l’utile operativo è passato da 160,2 a 192,8 milioni di euro. È previsto che il closing dell’acquisizione di Riello avvenga entro giugno.

Ariston ha chiuso l’esercizio 2025 con ricavi in crescita del 3% a 2,7 miliardi di euro. Il margine operativo lordo è balzato del 56,2% a 317 milioni e l’utile operativo è migliorato da 160,2 a 192,8 milioni. In progresso da 2,5 a 132,4 milioni l’utile netto, che al lordo delle rettifiche sale da 89 a 112,9 milioni di euro. In calo da 152 a 125 milioni la disponibilità di cassa mentre l’indebitamento netto è migliorato da 603 a 574 milioni. Proposto un dividendo di 10 centesimi, pari al 33% dell’utile netto rettificato 2025. Per l’esercizio in corso Ariston prevede di raggiungere ricavi netti in crescita tra l’1% e il 4%, con l’utile operativo tra il 7% e l’8% dei ricavi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ariston, ricavi a 2,7 miliardi. Closing Riello entro giugno

Ariston, acquisito il 100% di RielloAriston Group annuncia di “aver firmato un accordo con le controllate di Carrier Global Corporation per l’acquisizione del 100% delle azioni e dei...

Leggi anche: Imprese: Ariston, acquisito il 100% di Riello

Tutto quello che riguarda Closing Riello

Discussioni sull' argomento Ariston, ricavi a 2,7 miliardi. Closing Riello entro giugno; Ariston consolida la crescita e si rafforza nel mercato del clima.

Ariston, ricavi 2025 a 2,7 miliardi, utile oltre 192 milioniAriston ha chiuso l'esercizio 2015 con ricavi in crescita del 3% a 2,7 miliardi di euro. Il margine operativo lordo è balzato del 56,2% a 317 milioni e l'utile operativo è migliorato da 160,2 a 192,8 ... ansa.it

Ariston Group, ricavi netti attesi in crescita organica tra l'1% e il 4% nel 2026Ariston Group ha chiuso il 2025 con ricavi netti pari a 2.707,1 milioni di euro, in crescita del 2,8% rispetto al 2024. teleborsa.it

, alle ore 15:00, nella Sala Riello dell'ospedale Mater Salutis di #Legnago, in Via Lambranzi 1, si terrà il quarto incontro pubblico “ … !” Un’occasione per scoprire tutti i servizi facebook