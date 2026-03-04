Arisa veste ancora di bianco dopo Sanremo | i suoi tacchi scultura sono delle sfere d'oro

Dopo la partecipazione a Sanremo, Arisa ha scelto nuovamente il bianco per un evento a Roma, dove si è presentata indossando un abito elegante. Durante l’esibizione, ha indossato dei tacchi a forma di sfere d’oro che hanno attirato l’attenzione. La cantante si è mostrata in una veste moderna, mantenendo uno stile raffinato e distintivo.

Arisa tra Sanremo e vita privata: "Ho ancora la paura di non essere mai all'altezza, non faccio l'amore se non sono innamorata."La cantante lucana, piazzatasi tra i primi cinque big nella classifica della prima serata del Festival racconta le sue emozioni per il ritorno sul...

Arisa a Sanremo 2026: il look della finale con canottiera bianca e fiocco anni ‘50 racconta l’evoluzione del desiderioL'ultimo look di Arisa in gara a Sanremo 2026 con il brano Magica favola è, per la finale, ancora firmato Des_Phemmes. Si conclude così il percorso con cui ha mostrato, anche attraverso gli abiti, il ... vogue.it

Chi veste Arisa a Sanremo 2026: il look della finale con maxi fiocco unisce casual e coutureNella serata finale di Sanremo 2026 Arisa incanta il pubblico con il suo look dal sapore retrò, con lunga gonna dal maxi fiocco ... fanpage.it

Complimenti Arisa Adesso ti aspettiamo in veste di Coach a #TheVoiceGenerations da venerdì 6 marzo in prima serata su Rai1 e RaiPlay facebook

