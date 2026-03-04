Aria troppo inquinata bollino rosso di Arpae che fa scattare le misure emergenziali anti-smog

Da domani e fino a venerdì 6 marzo, Cesena e tutta la regione avranno le misure emergenziali antismog. L'Arpae ha emesso un bollino rosso per l'inquinamento dell'aria, che ha reso necessarie restrizioni temporanee per ridurre i livelli di smog. Le limitazioni entreranno in vigore per affrontare le condizioni di criticità atmosferica.

Entrano in vigore a Cesena come in tutta la regione da domani giovedì 5 marzo fino al successivo giorno di controllo (previsto per venerdì 6 marzo) le misure emergenziali antismog. A seguito del bollettino Arpae di oggi, mercoledì 4 marzo (i bollettini escono ogni lunedì, mercoledì e venerdì, individuati quali giorni di controllo), che ha evidenziato una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili PM10, nel territorio provinciale, entrano in vigore da domani le seguenti misure emergenziali, così come previsto dal Pair (Piano Aria Integrato Regionale) della Regione Emilia-Romagna.