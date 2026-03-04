Arezzo-Ternana le formazioni UFFICIALI del turno infrasettimanale

Mercoledì 4 marzo alle 20, le squadre di Arezzo e Ternana si sfidano al ‘Città di Arezzo’ nel turno infrasettimanale. Entrambe le formazioni hanno comunicato le proprie formazioni ufficiali, pronte a scendere in campo per questa partita. La gara si disputa nel contesto del campionato di calcio e vede le due squadre confrontarsi in un match che si annuncia intenso.

Le compagini di Arezzo-Ternana si affrontano al ‘Città di Arezzo’ nel turno infrasettimanale di mercoledì 4 marzo (ore 20.30). Gli amaranto possono contare sull’intero organico a disposizione. Unica assenza il centrocampista Ionita. Sono tre i calciatori indisponibili per le Fere. A capitan Marco Capuano si aggiungono il difensore Alessio Maestrelli e l’attaccante Stefano Pettinari. Arezzo-Ternana, ultime dai campi e probabili formazioni. Le assenze rimodulano l’undici titolare . 🔗 Leggi su Today.it

Arezzo di nuovo in campo. Turn over contro la Ternana, Bucchi lancia Varela e CianciGara infrasettimanale di campionato per gli amaranto, l'allenatore cambia qualcosa in formazione. I rossoverdi, zavorrati dalle beghe societarie, sono quinti e hanno un organico di livello. Previsto u ... arezzonotizie.it

Arezzo-Ternana, ultime dai campi e probabili formazioni. Le assenze rimodulano l’undici titolareLe formazioni di Arezzo-Ternana si affrontano nel turno infrasettimanale di mercoledì 4 marzo (ore 20.30). Gli amaranto occupano il primo posto in graduatoria e sono imbattuti da undici turni. Nel 202 ... today.it

Questa sera, mercoledì 4 marzo, la gara in trasferta in Toscana #terni #Ternana #ternanacalcio #sport #SportsNews #SerieCSkyWifi #arezzo #ArezzoCalcio facebook

Rassegna stampa - La Nazione - Ternana in casa della capolista Arezzo. Silenzio stampa e squadra da “decifrare“ dlvr.it/TRHS9h x.com