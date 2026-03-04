Arezzo-Ternana 1-2 finisce l’imbattibilità casalinga che durava da settembre

Lunedì sera, al Comunale di Arezzo, la squadra locale ha subito una sconfitta contro la Ternana, con il punteggio di 1-2. La partita ha interrotto la serie di undici risultati utili consecutivi ottenuti in casa e ha posto fine all’imbattibilità casalinga che durava da settembre. La sfida infrasettimanale ha visto i visitatori prevalere in trasferta, portando a casa i tre punti.

Arezzo, 4 marzo 2026 – Turno infrasettimanale amaro per l'Arezzo, che al Comunale si fa sorprendere dalla Ternana, perde l'imbattibilità interna che durava da settembre e pone fine a una serie di undici risultati utili. Di buono c'è che il Ravenna non è andato oltre il pari con la Pianese in casa. La squadra ha mostrato i segni della sfida col Ravenna che ha tolto tante energie fisiche e mentali e dopo il secondo svantaggio non ha saputo reagire. Qualche cambio per Bucchi in avvio, che schiera Gigli e Di Chiara in difesa, Cianci e Varela davanti e Cortesi tra le linee per un 4-2-3-1 di partenza. La gara inizia senza troppi tatticismi: