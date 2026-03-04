Arezzo di nuovo in campo Turn over contro la Ternana Bucchi lancia Varela e Cianci

Arezzo torna in campo questa sera alle 20 per affrontare la Ternana in un match infrasettimanale. L'allenatore Bucchi ha deciso di inserire Varela e Cianci tra i titolari, in un turno caratterizzato da rotazioni e cambiamenti rispetto alle ultime partite. La partita si svolge in un contesto di sfida a metà settimana, con tutte le insidie connesse a questa tipologia di impegno.

Gara infrasettimanale di campionato per gli amaranto, l'allenatore cambia qualcosa in formazione. I rossoverdi, zavorrati dalle beghe societarie, sono quinti e hanno un organico di livello. Previsto un buon pubblico, deserta la curva nord per il divieto ai tifosi umbri Ci sono tutte le insidie del turno infrasettimanale in questo Arezzo-Ternana che si gioca stasera alle 20.30. Nell'ordine: le scorie del big match con il Ravenna, dispendioso per ovvi motivi sul piano fisico e nervoso; la necessità di non mollare un centimetro per non disperdere il vantaggio accumulato in classifica; il valore di un'avversaria ferita dopo l'ultimo ko interno e che ha un organico superiore al quinto posto, zavorrato dalle beghe societarie. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

