Arenzano riapre l' Aurelia dopo la frana | le limitazioni

L'Aurelia tra Arenzano e Genova riapre oggi alle 18 dopo essere stata chiusa dal 25 gennaio a causa di una frana. La strada viene riaperta con alcune limitazioni e sarà percorribile a partire da questo pomeriggio, consentendo il transito tra le due località. La riapertura segue un periodo di interdizione per permettere interventi di messa in sicurezza.

Fino al primo luglio restringimento della carreggiata sulla corsia destra, divieto di sorpasso per autoveicoli e limite di velocità a 30 kmh. La riapertura alle ore 18 Come anticipato nei giorni scorsi, riapre oggi (mercoledì 4 marzo) alle ore 18 l'Aurelia tra Arenzano e Genova, chiusa dallo scorso 25 gennaio a causa di una grossa frana. Il Comune di Arenzano ha fatto sapere che, attraverso apposita ordinanza, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità fino al primo luglio: restringimento della carreggiata sulla corsia destra; divieto di sorpasso per autoveicoli e limite di velocità a 30 kmh. "Si invita alla massima attenzione e al rispetto della segnaletica presente sul posto per garantire la sicurezza di tutti" sottolineano dalla pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Frana Arenzano: ecco quando riapre l'Aurelia (e il dettaglio dei lavori)È stata fissata la riapertura dell'Aurelia tra Arenzano e Genova, chiusa dallo scorso 25 gennaio a causa di una grossa frana.

Arenzano, frana: 20 milioni per la galleria, Aurelia a rischioArenzano, la Frana Mette a Rischio l’Aurelia e Accende il Dibattito sulla Galleria Una seconda esplosione controllata sulla frana di Arenzano, in...

Approfondimenti e contenuti su Arenzano riapre l'Aurelia dopo la frana...

Temi più discussi: Frana Arenzano: ecco quando riapre l'Aurelia (e il dettaglio dei lavori); Il 4 marzo riapre l’Aurelia ad Arenzano, dopo la frana; Oggi riapre l'Aurelia ad Arenzano dopo la frana del 25 gennaio; Frana di Arenzano, l’Aurelia riapre alle 18 di mercoledì 4 marzo.

Arenzano, l’Aurelia riapre a oltre un mese dalla franaGenova – L’Aurelia riapre completamente al traffico dopo oltre un mese di chiusura forzata. Intorno alle 18 di oggi è prevista la ripresa della circolazione a doppio senso nel tratto tra Arenzano e Vo ... ilsecoloxix.it

Oggi riapre l'Aurelia ad Arenzano dopo la frana del 25 gennaioÈ prevista intorno alle ore 18 di oggi, mercoledì 4 marzo, la riapertura completa della strada statale Aurelia ad Arenzano. Lo scorso 25 gennaio nel tratto (poco prima della galleria Pizzo) si era ver ... primocanale.it

Ecco come votare per Arenzano, in gara per il concorso nazionale 'Il Borgo dei Borghi 2026' facebook