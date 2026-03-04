Arbitro Milan Inter Cesari | Escludiamo gli outsider vero?

L’arbitro Cesari ha commentato l’arbitraggio della partita tra Milan e Inter, escludendo la possibilità che ci siano outsider nel pronostico per il derby. Dopo aver analizzato la prestazione di Marco Di Bello, il giudice di gara si è concentrato sulla sfida imminente, esprimendo la propria opinione senza aggiungere dettagli sulle motivazioni o sugli episodi specifici.

Calciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, l’Arsenal piomba su Pio Esposito. In estate saranno in 5 a essere ceduti Calciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Ecco gli altri due nomi Mercato Inter, nerazzurri in pole position per Koné: ma il suo prezzo continua a salire! Ecco la strategia del Sassuolo Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arbitro Milan Inter, Cesari: «Escludiamo gli outsider, vero?» Cesari non ha dubbi: «Inter Juve? L’arbitro deve essere uno solo». Ecco di chi si trattaPerin Juve, il portiere verso l’addio ai bianconeri a fine stagione? Cosa filtra e i possibili scenari in vista dell’estate Chi è Poku, il talentuoso... Moviola Inter Liverpool, Tuttosport meno duro con l’arbitro Zwayer. Il vero errore…Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Approfondimenti e contenuti su Arbitro Milan Inter Temi più discussi: Chi sarà l’arbitro di Milan-Inter? Cesari: Due nomi, uno nettamente favorito; Piccinini bocciato dopo Milan-Parma, la moviola dell'ex arbitro Cesari: Fallo sempre punibile. VAR? Procedura non corretta; La moviola di Milan-Parma: il gol di Troilo andava annullato?; La versione degli arbitri: Milan, regolare la rete di Troilo. Napoli, c'era il gol di Gutierrez. TRIBUNA.COM * SERIE A: «PICCININI BOCCIATO DOPO MILAN-PARMA, LA MOVIOLA DELL’EX ARBITRO CESARI: FALLO SEMPRE PUNIBILE. VAR? PROCEDURA NON CORRETTA»Il Milan ha perso 1-0 a San Siro contro il Parma, con i Rossoneri che dopo questa brusca e inattesa frenata nella 26° giornata restano a -10 dall'Inter capolista e ormai sempre più in fuga nella corsa ... agenziagiornalisticaopinione.it Arbitro Cremonese Milan: designato il fischietto del matchArbitro Cremonese Milan, toccherà a Massa dirigere la sfida in programma domenica alle 12:30. La designazione completa Il Milan si prepara alla delicata trasferta dello stadio Zini, dove domenica alle ... milannews24.com Chi sarà l’arbitro di Milan-Inter Cesari: “Due nomi, uno nettamente favorito” x.com il giorno in cui vedremo un arbitro italiano comportarsi così con un giocatore dell'Inter, o NON comportarsi così con un giocatore del Milan, crederemo all'indeguatezza degli arbitri. Fino ad allora questa è MALAFEDE! facebook