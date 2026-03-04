Arabia Saudita giallo sulla fuga di Ronaldo da Ryadh dopo le bombe sull' Iran
In Arabia Saudita, si fa strada il mistero sulla scomparsa di Cristiano Ronaldo, giocatore della squadra Al-Nassr, dopo gli attacchi dei droni iraniani contro l'ambasciata statunitense a Riyadh. Dopo gli attacchi, Ronaldo non è più stato avvistato pubblicamente, alimentando dubbi sulla sua presenza nella regione. La sua assenza ha suscitato grande attenzione nei media locali e internazionali.
È "giallo" sulla fuga di Cristiano Ronaldo dell'Arabia Saudita. Dopo gli attacchi dei droni iraniani contro l'ambasciata statunitense a Riyadh, il calciatore portoghese, che gioca per la squadra Al-Nassr, non è stato più visto. A causa della paura e del panico seguiti agli attacchi, Ronaldo ha deciso di lasciare l'Arabia Saudita con la sua famiglia, hanno scritto i media britannici e spagnoli. Lunedì sera avrebbe caricato la moglie Georgina Rodriguez e i cinque figli su un aereo privato e li ha portati a Madrid, la capitale della Spagna. Ma in realtà Ronaldo, secondo i giornali arabi, non ha mai lasciato Riyadh, fovecsi troverebbe ancora oggi per la riabilitazione dopo un problema muscolare avvertito durante l'ultima partita di campionato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Arabia Saudita, bombe su porto in Yemen: le colonne di fumo a MukallaL’Arabia Saudita ha bombardato la città portuale yemenita di Mukalla dopo l’arrivo di quello che è stato definito un carico di armi e mezzi da...
Iran, colpita ambasciata Usa a in Arabia Saudita: le immagini della struttura dopo l’attaccoL’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata colpita da due presunti droni dell’Iran.
Aggiornamenti e notizie su Arabia Saudita.
Temi più discussi: Cristiano Ronaldo lascia Riyad per Madrid? Risolto il giallo; Attacco all'ambasciata Usa di Riad, giallo sulla 'fuga' di CR7; Iran, jet privato di Cristiano Ronaldo vola a Madrid: giallo sulla presunta fuga da Riad; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano.
Mistero sui movimenti di Cristiano Ronaldo: il suo jet privato è partito dall’Arabia Saudita e atterrato a MadridDove si trova il campione portoghese? La possibile fuga dalla guerra dopo l'attacco all'ambasciata Usa a Riad. Il suo Al Nassr in teoria sabato torna in campo ed è in testa alla Saudi Pro League Dove ... ilfattoquotidiano.it
Iran, jet privato di Cristiano Ronaldo vola a Madrid: giallo sulla presunta fuga da RiadNon confermata la presenza del fuoriclasse portoghese a bordo. Secondo il quotidiano As sarebbe ancora in Arabia Saudita ... affaritaliani.it
I pasdaran intensificano i bombardamenti contro l’Arabia Saudita e i suoi vicini. Danneggiata l’ambasciata americana a Riad. Il Qatar abbatte alcuni jet. Abu Dhabi sarebbe pronta a bersagliare siti missilistici iraniani. L’Oman rilancia l’appello per la tregua. facebook
Cristiano Ronaldo, risolto il giallo: nessuna fuga dall’Arabia Saudita. Cosa è successo x.com