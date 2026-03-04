appuntamento con il futuro rimini diventa il crocevia della transizione energetica

Da oggi a venerdì, la Fiera di Rimini ospita la nuova edizione di Key-The Energy Transition Expo, l’evento organizzato da Italian Exhibition Group dedicato alla transizione energetica. La manifestazione riunisce aziende, esperti e istituzioni per discutere e presentare innovazioni nel settore energetico e sostenibile. L’evento si svolge con l’obiettivo di promuovere soluzioni e tecnologie legate alla transizione energetica.

Appuntamento con il futuro. Da oggi a venerdì la Fiera di Rimini ospiterà la nuova edizione di Key-The Energy Transition Expo, l'evento di Italian Exhibition Group dedicato alla transizione energetica. La manifestazione sarà inaugurata alla presenza del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Come spiega il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti, "in questi anni Key è cresciuta esponenzialmente. Si è affermata come uno degli eventi sull'energia più importanti in Europa e oggi arriva ad occupare quasi tutto il quartiere fieristico. Anche quest'anno accogliamo più di mille espositori, di cui il 30%...

Rimini ospita KEY 2026: transizione energetica tra costi, finanza e innovazione per un futuro sostenibile.Rimini si prepara ad ospitare dal 4 al 6 marzo KEY 2026, la fiera di riferimento per la transizione energetica.

