All'inizio della stagione, Antonio Tiberi si distingue al Trofeo Laigueglia 2026, seconda tappa della Coppa Italia delle Regioni. Il ciclista afferma che il suo ruolo è stato fondamentale e mostra sensazioni positive per il futuro. La sua performance suscita attenzione tra gli addetti ai lavori e tra gli appassionati di ciclismo. La gara si è conclusa con un risultato che evidenzia la sua presenza in questa fase della stagione.

All’inizio della stagione, la forma di Antonio Tiberi si mette in evidenza al Trofeo Laigueglia 2026, seconda tappa della Coppa Italia delle Regioni. Il corridore della Bahrain-Victorious conclude al terzo posto in una cornice agonistica intensa, favorendo la vittoria del compagno di squadra Santiago Buitrago. L’azione decisiva è stata innescata da un tentativo in salita, sostenuto da un lavoro di copertura sull’avversario francese che ha cambiato il corso della corsa. Circa 30 chilometri dal traguardo, Tiberi ha lanciato l’azione che ha aperto la serrata. L’obiettivo era mettere pressione sull’outsider francese della Groupama-FDJ, Romain Gregoire, creando le condizioni favorevoli per l’azione di ripartenza di Buitrago. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Antonio Tiberi: "Il mio ruolo è stato fondamentale. Sensazioni positive per il futuro

Antonio Tiberi: "Mai partito con numeri e sensazioni così positiveAll’inizio della stagione agonistica 2026, Antonio Tiberi si distingue per performance di grande rilievo sulle strade dell’UAE Tour, confermando le...

Antonio Tiberi: “Non ho mai iniziato una stagione con questi numeri e sensazioni”È un inizio di stagione più che positivo quello che Antonio Tiberi sta vivendo sulle strade dell’UAE Tour 2026.

Aggiornamenti e notizie su Antonio Tiberi.

Temi più discussi: TIBERI. LAIGUEGLIA, TIRRENO E POI VIA, DI SOGNO IN SOGNO...; UAE Tour 2026, Antonio Tiberi: Avrei firmato per questo secondo posto. Del Toro è un grande campione, forse può diventare ancora più grande di Poga?ar; Tiberi, ti aspettiamo alla Tirreno con… del Toro e Pellizzari; Trofeo Laigueglia 2026, la Bahrain Victorious punta su Antonio Tiberi e Santiago Buitrago.

Antonio Tiberi: 'Sul Mortirolo il mio corpo ha detto basta, ora un inizio di 2026 pesante'La stagione 2025 di Antonio Tiberi non è andata come previsto. Il corridore del Team Bahrain, reduce da un brillante 2024, ha faticato a confermarsi al livello raggiunto precedentemente, ed ha chiuso ... it.blastingnews.com

TIBERI. «LAIGUEGLIA, TIRRENO E POI VIA, DI SOGNO IN SOGNO...»La salita più bella dal punto di vista paesaggistico? «Una che mi piace tanto è quella che porta in cima al Teide, in Spagna. Quando il cielo è limpido, la vista sulle Canarie è davvero spettacolare. tuttobiciweb.it

#TrofeoLaigueglia | TOP10 1. Santiago Buitrago 2. Romain Gregoire 3. Antonio Tiberi 4. Diego Ulissi 5. Andrea Vendrame 6. Christian Scaroni 7. Antonio Morgado 8. Simone Gualdi 9. Matteo Vercher 10. Mauri Vansevenant x.com

È online l’edizione di marzo di #tuttoBICI! La copertina se la prende Filippo Ganna, atteso da una grande primavera. Ma, come sempre, non mancano gli approfondimenti sulle prime gare della stagione, con interviste ad Antonio Tiberi e il CT Amadio, oltre ai r facebook