Antisemitismo i voltafaccia del PD e dei Cinque Stelle Nel 2020 approvarono la definizione dell’International Holocaust Remembrance Alliance IHRA

Nel 2020 il PD e i Cinque Stelle votarono a favore dell’approvazione della definizione dell’IHRA sull’antisemitismo. Oggi, il Senato ha dato il suo primo via libera al disegno di legge per contrastare questo fenomeno, con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astensioni. La decisione è arrivata senza il rinvio temuto in precedenza.

Si temeva un rinvio, invece è arrivato il primo via libera dell'aula del Senato al disegno di legge per il contrasto dell'antisemitismo, con 105 sì, 24 no e 21 astensioni. A favore il centrodestra e i senatori di Italia viva e di Azione. Contrari 5Stelle e Avs. Non è stato tuttavia accolto l'accorato appello della senatrice a vita Liliana Segre, che aveva ha auspicato "una convergenza trasversale, la più ampia possibile", per dimostrare che davvero chi odia gli ebrei è "un nemico di tutti". Non è stato accolto nonostante che proprio al Senato sia stato presentato ieri il "Rapporto annuale sull'antisemitismo in Italia" prodotto dal 1991 dalla Fondazione CDEC.

