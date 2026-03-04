Nell’anno scolastico 2026-2027, quasi 10 mila studenti si sono iscritti online alle scuole dell’Emilia-Romagna, mostrando una preferenza per percorsi con un’impronta tecnologico-professionale. Con la conclusione delle procedure digitali, l’Ufficio scolastico regionale ha aggiornato i dati che riflettono le scelte degli studenti e delle famiglie per il prossimo anno scolastico.

Secondo i dati aggiornati al 2 marzo, la provincia di Forlì-Cesena ha fatto registrare complessivamente 9.786 iscrizioni online Con la chiusura delle procedure online, l'Ufficio scolastico regionale ha delineato il nuovo volto della scuola in Emilia-Romagna. In questo scenario, la provincia di Forlì-Cesena si conferma un polo rilevante, facendo registrare numeri significativi sia per quanto riguarda l'adesione ai servizi digitali che per le scelte di indirizzo degli studenti. Addio all'ora di religione? In una scuola 8 su 10 dicono no. La mappa comune per comune Secondo i dati aggiornati al 2 marzo, la provincia di Forlì-Cesena ha fatto registrare complessivamente 9. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Anno scolastico 26-27, i numeri delle iscrizioni: dai licei agli istituti tecnici, le preferenze dei giovaniSecondo i dati aggiornati al 2 marzo, la provincia di Forlì-Cesena ha fatto registrare complessivamente 9.

Iscrizioni scuola 2026/27 Trento: online dal 13 gennaio al 16 febbraio. Novità per il quarto anno della formazione professionaleIn provincia di Trento, le iscrizioni per il prossimo anno scolastico si aprono il 13 gennaio e si chiudono il 16 febbraio 2026.

Contenuti utili per approfondire Anno scolastico.

Temi più discussi: Serv. scolastici comunali 26-27; Anno scolastico 26-27, quasi 10 mila iscrizioni online: i giovani puntano su un'impronta tecnologico-professionale; Chiuse le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27: in Abruzzo la prima scelta è il liceo, in cima c'è lo Scientifico; Organico di diritto 2026/27 nei nuovi Istituti tecnici: quali saranno le classi di concorso? Ministero chiede di attendere qualche giorno.

Calendario scolastico 2026/27: il 1 novembre e il 25 aprile cadono di domenica, il 1 maggio di sabato. Tutti i ponti possibili e quelli mancatiIl calendario scolastico 2026/2027 sarà definito, come di consueto, dalle singole Regioni con proprie delibere tra la primavera e l’estate 2026. Qui, quelli già pubblicati.Tuttavia, sulla base delle f ... orizzontescuola.it

Lazio, il calendario scolastico 2026-2027. Tutte le date da conoscereLa campanella che segnerà il rientro in classe dopo le lunghe vacanze estive suonerà martedì 15 settembre 2026. Tutti i festivi e le date delle vacanze di Natale e Pasqua ... romatoday.it

@occhiodisalerno.it A poche ore dall’inizio dell’anno scolastico, nella sua cameretta, Paolo Mendico si è tolto la vita. Aveva 14 anni. Era l’11 settembre 2025. Oggi, attorno alla sua morte, si muovono due inchieste che puntano a fare piena luce su eventuali re facebook