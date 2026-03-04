Andrea Trinchieri scuote le fondamenta del basket greco

Il basket greco si trova in una fase di grande incertezza, con una gestione federale che continua a stabilire regole e priorità senza un chiaro consenso. Questa situazione sta creando tensioni e cambiamenti nelle squadre e nelle competizioni locali. La squadra di Andrea Trinchieri ha avuto un ruolo centrale in questa fase di trasformazione, portando nuove dinamiche nel campionato.

L panorama del basket greco si presenta in una fase definita come zero, caratterizzata da una gestione federale che continua a definire regole e priorità non strettamente allineate con la crescita complessiva del movimento. Incrementi di budget e l'estensione delle strutture a seguito di nuove realtà emergono oltre l'asse storico Panathinaikos–Olympiacos, con riferimenti a PAOK, Aris e AEK. Nonostante tali segnali di sviluppo, l'impostazione della federazione resta invariata. Nel quadro descritto, si rileva una fase di stallo strutturale in cui la Federazione continua a definire le basi operative senza un collegamento immediato con una crescita omogenea del movimento.