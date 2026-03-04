Andrea Trinchieri | Riportare il PAOK in alto è possibile scelgo le sfide

Il PAOK ha annunciato l’ingaggio di Andrea Trinchieri come nuovo head coach. La scelta avviene in un momento speciale, poiché il club celebra il suo centenario. Trinchieri arriva con l’obiettivo di riportare la squadra ai vertici, mentre il club si prepara a affrontare una nuova stagione sotto la sua guida.

il paok annuncia Andrea Trinchieri come nuovo head coach in un contesto carico di significato, segnato dal centenario del club. la nomina è presentata come una convergenza tra rispetto della tradizione e una chiara ambizione europea, con l’obiettivo di definire una nuova cultura dentro e fuori dall’area tecnica. il discorso d’ingresso ha sottolineato il valore simbolico del centenario e l’importanza di avere una guida che custodisca la storia del club. il presidente è stato descritto come custode della tradizione e fonte di energia e responsabilità per il presente e il futuro del paok. il dialogo iniziale è avvenuto a Milano, dove è emersa una visione comune tra le parti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

