Andate via non abitate qui lite condominiale finisce in rissa | un arresto e un ricovero in rianimazione
Durante una lite tra vicini in un condominio, un uomo di 53 anni, noto alle forze dell'ordine, ha colpito con un pugno al volto un uomo di 57 anni. L'aggressione è avvenuta in un momento di tensione tra i condomini, portando alla fine a un arresto e al ricovero in ospedale del ferito in condizioni serie. La discussione si è conclusa con interventi delle forze dell'ordine e l'intervento di un'ambulanza.
Lite condominiale finisce in rissa: coinvolti padri, madri e figli. Feriti e denunceQuella che doveva essere una normale mattinata di inizio settimana si è trasformata in una scena da far west a Mortise, frazione di Padova.
