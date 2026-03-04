Andate via non abitate qui lite condominiale finisce in rissa | un arresto e un ricovero in rianimazione

Durante una lite tra vicini in un condominio, un uomo di 53 anni, noto alle forze dell'ordine, ha colpito con un pugno al volto un uomo di 57 anni. L'aggressione è avvenuta in un momento di tensione tra i condomini, portando alla fine a un arresto e al ricovero in ospedale del ferito in condizioni serie. La discussione si è conclusa con interventi delle forze dell'ordine e l'intervento di un'ambulanza.