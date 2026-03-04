Un nuovo esonero si profila in Serie A, con il possibile cambio di allenatore che potrebbe verificarsi dopo il prossimo weekend di partite. La situazione di una squadra sembra essere a rischio e si aspetta di conoscere le decisioni ufficiali nelle prossime ore. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sui nomi coinvolti o sulle tempistiche precise.

Sembra essere a rischio la posizione di un allenatore in Serie A con un’altra panchina che potrebbe saltare dopo il prossimo turno di campionato. Nuovo cambio in panchina in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Durante il campionato in corso più di qualche club è ricorso al cambio di allenatore per dare una scossa alla propria squadra, a volte riuscendoci ed altre no. Stando a quanto riportato dalle quote dei maggiori bookmakers relativi ai possibili esoneri in Serie A, sembra essere a rischio la posizione di un allenatore che da poco è giunto nel campionato italiano. Planetwin365 quota l’esonero di Oscar Hiljemark a 1,40. Un dato che lascia intendere come la posizione dell’attuale allenatore del Pisa sia tutt’altro che serena in questo momento. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ancora un esonero in Serie A, possibile nuovo cambio dopo il weekend

Meteo Italia: fase di miglioramento dopo il maltempo natalizio, weekend stabile ma possibile cambio a fine annoGli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Starter Templates Image - tuscany, landscape, sunset-1341462.

Leggi anche: Tre reti incassate e il possibile esonero: le ultime sulla Serie A

Come sbloccare il mercato su FC26 #fc26 #ultimateteam #transfer #eafc26

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ancora un esonero in Serie A possibile....

Temi più discussi: SECONDA. Arriva un esonero in panchina; Torino, è ufficiale: Roberto D'Aversa è il nuovo allenatore; La Nuova Sondrio perde in casa con il Pavia ed esonera mister Brognoli; Serie A, ufficiale un cambio in panchina.

Nona sconfitta e nuovo esonero in Serie A: decisione presaNubi nere sulla testa di Marco Baroni, allenatore del Torino ieri sera sconfitta per 2-0 dall’Atalanta. Con l’arrivo, anzi il ritorno di Petrachi come Ds, in casa granata c’è aria di rivoluzione. calciomercato.it

Serie C, Foggia: esonero a sorpresa per BarilariIl Foggia ha deciso di esonerare l’allenatore Barilari. In Serie C il tema degli esoneri non è un’eccezione, ma una costante strutturale del campionato. Ogni stagione, puntualmente, il valzer delle ... it.blastingnews.com

Serie C | Un gol di Deme regala i tre punti alla Next Gen in trasferta contro il Pontedera Il racconto juve.it/Pontedera-Next… x.com

ScreenWeek Cinema & Serie facebook