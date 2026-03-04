Amore passione e ossessione | L' amore crinato in scena a Mondavio

Mondavio (Pesaro e Urbino) mercoledì 4 marzo 2026 - C’è un momento in cui l’amore smette di essere promessa e comincia a incrinarsi. Una crepa sottile, quasi invisibile all’inizio, che lentamente si allarga fino a cambiare tutto. È da questa frattura emotiva che prende forma “L’amore crinato”, lo spettacolo in scena domenica 8 marzo alle ore 18 al Teatro Apollo di Mondavio, nuovo appuntamento della stagione Teatri d’Autore. La rassegna di prosa, organizzata da AMAT con i Comuni della provincia di Pesaro e Urbino e con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura, fa tappa nel teatro storico mondaviese proprio nella Giornata internazionale della donna con un lavoro intenso scritto e interpretato da Laura Corraducci e Cristian Della Chiara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

