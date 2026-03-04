Amici registrazione 4 Marzo 2026 | le anticipazioni

Durante la registrazione del 4 marzo 2026 sono stati annunciati i nomi degli allievi che parteciperanno al Serale di Amici 25. La stessa giornata ha visto anche la comunicazione di una notizia triste, che ha coinvolto i presenti. Le registrazioni hanno confermato la composizione della classe e hanno portato alla luce un episodio particolare.

Sono stati confermati gli allievi di Amici 25 che comporranno la classe del Serale. E' avvenuto tutto nella registrazione del 4 Marzo 2026, durante la quale è stata anche comunicata una triste notizia. Un allievo infatti non era presente a causa di un gravissimo lutto. Scopriamo nel dettaglio le anticipazioni, questa ultima puntata che vedremo di domenica pomeriggio su Canale 5, dopodiché inizierà il Serale! Famoso ex di Amici conferma la paternità Amici, registrazione 4 Marzo 2026: ospiti in studio tra musica e cinema. La puntata registrata porta in studio diversi ospiti. Sul fronte musicale arrivano Emma Marrone e Rkomi. I due presentano "Vacci piano", brano in uscita il 13 marzo.