Amici | Opi e gli altri cantanti prigionieri di Anna Pettinelli

Da alcune settimane, Anna Pettinelli, insegnante di canto ad Amici, sta attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La sua presenza nel programma genera discussioni tra gli spettatori, mentre i cantanti coinvolti sono stati al centro di alcune situazioni che hanno suscitato curiosità. La conduttrice ha mantenuto un ruolo attivo e riconoscibile, creando tensioni e dibattiti tra i partecipanti.

Roma, 4 marzo 2026 - A che gioco sta giocando Anna Pettinelli? L’insegnante di Canto ad Amici sta facendo discutere da alcune puntate del daytime. La sua affermazione - “Non darò il mio sì al passaggio al Serale a nessun allievo se prima non sarà passato Opi” ha dichiarato qualche giorno fa - ha scosso tutti gli allievi. Opi compreso. La proposta di Opi “Io non sono d’accordo con le parole che ha detto la mia professoressa, mi fa piacere che lei creda in me. Ma io voglio scegliere delle canzoni con lei e Giordana e poi fare un esame: se passo sono al Serale, altrimenti torno a casa. Non voglio fare da tappo agli altri miei compagni” è stata la proposta dell’allievo di Canto della squadra di Anna Pettinelli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Amici, lite tra Opi e Anna Pettinelli: cosa è successoNel daytime di Amici 25 la casetta ha fatto i conti con le conseguenze della puntata domenicale e con un clima che si è acceso in pochi minuti.

Amici 25, amaro sfogo di Opi contro Anna Pettinelli: “Non mi sento rappresentato”Anna Pettinelli è l’insegnante di Opi ad Amici 25, tra loro però aumenta sempre di più la tensione.

Amici 25 - Il confronto tra Opi e la prof. Pettinelli

Anna Pettinelli nel daytime di Amici 25 ha avuto uno scontro con Opi in salettaDurante il pomeridiano di Amici 25 quest’oggi Anna Pettinelli ha avuto un faccia a faccia con Opi e gli ha dato contro: Sei un ingrato. Ecco cosa è successo. novella2000.it

Amici 25, gli allievi contro Anna Pettinelli, lei: Niente SeraleAd Amici 25 gli allievi si confrontano con Anna Pettinelli dopo l’ultimatum per il Serale. Di fronte alle insistenze, la prof difende Opi e conferma il suo no a molti ragazzi ... 105.net

Plasma ha provato a mediare: “Opi penso che voglia guadagnarsi la maglia in maniera onesta” #Amici25 #AnnaPettinelli x.com

I cantanti hanno incontrato la professoressa Anna Pettinelli in studio e… Clicca qui e rivedi il Daytime di oggi di #Amici25 https://www.wittytv.it/amici/martedi-3-marzo-il-quotidiano-di-amici/ facebook