La prossima puntata di Amici di Maria De Filippi andrà in onda domenica 8 marzo 2026. La puntata vedrà la partecipazione di vari concorrenti e ospiti che si alterneranno sul palco. I telespettatori potranno seguire le esibizioni dei talenti e le novità in programma durante la trasmissione. La produzione ha confermato alcune anticipazioni senza svelare tutti i dettagli.

Occhi puntati sulla nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Cosa accadrà domenica 8 marzo 2026 su Canale 5? Ecco tutte le anticipazioni e gli spoiler provenienti dalla registrazione odierna, registrazione che è stata anticipata di un giorno rispetto a quanto siamo abituati di solito e che si svolge di mercoledì e non di giovedì. Scopriamo insieme cosa succederà nella gara canto e nella gara ballo, quali saranno gli ospiti musicali e i giudici di questa domanda, ma soprattutto, chi approderà al Serale, visto che la seconda fase del talent è sempre più vicina. Amici di Maria De Filippi: gli ospiti e le anticipazioni. Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi, ma soprattutto quali ospiti saranno presenti in puntata domenica 8 marzo dalle 14 alle 15. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata 8 marzo 2026: ospiti e news | Spoiler

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata 1 marzo 2026: ospiti e news | SpoilerOra che anche marzo ha preso il via la corsa si fa più serrata ad Amici di Maria De Filippi.

Leggi anche: Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata 8 febbraio 2026: ospiti e news | Spoiler

Tutti gli aggiornamenti su Amici di Maria De Filippi anticipazioni....

Temi più discussi: Amici, oggi domenica 1 marzo: gli ospiti di Maria De Filippi; Amici 25, Maria De Filippi progetta l’addio clamoroso: ha già scelto il suo erede (dalla Rai). Chi la rimpiazza; Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 22 febbraio 2026; Amici, anticipazioni (e spoiler) puntata oggi 1 marzo: due allievi al Serale, ospiti e classifiche.

Amici, la nuova vita di Cricca in Australia: Cerco il mio posto nel mondo, cosa sta facendoL’ex allievo, dopo mesi di assenza sia sui social che nel mondo della musica, ha rivelato di essersi trasferito a Sidney per mettersi nuovamente in discussione. libero.it

Anticipazioni Amici del 1 marzo: classifica e ospiti. Anna Pettinelli boccia tuttiManca ormai pochissimo al serale di Amici di Maria De Filippi e la tensione cresce. Cosa accadrà nella puntata del 1 marzo? Secondo le prime anticipazioni i concorrenti continueranno a esibirsi nella ... dilei.it

Il serale di Amici, previsto inizialmente da sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5, slitta di una settimana…Il talent di Maria De Filippi partirà dunque sabato 28 marzo contro la seconda puntata di Canzonissima…Torna la sfida di primavera tra Maria e Mil facebook