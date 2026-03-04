Amici 25 anticipazioni ventiduesima puntata | scelti gli ammessi al Serale

La ventiduesima e ultima puntata di Amici 25 è stata registrata e andrà in onda su Canale 5 domenica 8 marzo 2026 alle 14. Durante la registrazione, sono stati scelti gli ammessi al Serale, segnando la conclusione delle selezioni per questa fase. La puntata sarà trasmessa domani e includerà le decisioni finali sui concorrenti che accederanno alla fase successiva del talent.

Il Serale di Amici 25 si avvicina sempre più e oggi è stata registrata la ventiduesima e ultima puntata, in onda su Canale 5 domenica 8 marzo 2026 alle 14. Ecco le anticipazioni. Amici 25: gli ospiti dell’8 marzo 2026. Maria De Filippi ha accolto in studio Emma e Rkomi, protagonisti del nuovo singolo Vacci piano, in uscita il 13 marzo. Ospiti, inoltre, Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, al cinema dal 5 marzo con Un bel giorno. Amici 25: tutti al Serale, eccetto Giulia. La puntata è caratterizzata dalla scelta definitiva su chi va al Serale – dopo Alex, Emiliano, Michele, Angie, Gard e Nicola – e chi no. Nella puntata tutti staccano il pass, tranne Giulia, non considerata idonea da Alessandra Celentano ed Emanuel; la ballerina è dunque eliminata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

