Ambesi | Lo snowboard non vive solo di Olimpiadi Franzoni può invertire la rotta di Odermatt

Un fine settimana intensissimo ha illuminato lo scenario azzurro, tra la brillante doppietta di Maurizio Bormolini in Polonia e le ottime prestazioni di diverse stelle italiane nello sci alpino. L'attenzione è puntata sulle opportunità residue delle coppe di specialità, sui possibili primati e sulle prospettive per le prossime tappe di stagione, tra altalenanti risultati e conferme di grande livello. La stagione di maurizio bormolini ha vissuto una svolta importante: la vittoria consecutiva in Polonia ha riacceso l'interesse sulle due coppe di specialità. Il percorso resta impegnativo, perché occorre mantenere il ritmo su entrambe le classifiche.

Ambesi difende lo snowboard: "Non è che tutto nasca e muoia con le Olimpiadi. Per Franzoni possibile percorso inverso rispetto a Odermatt"Un fine settimana che ha riportato il sorriso nel PGS azzurro, con la splendida doppietta di Maurizio Bormolini in Polonia e che riscatta la...

