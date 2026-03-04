Ambesi difende lo snowboard | Non è che tutto nasca e muoia con le Olimpiadi Per Franzoni possibile percorso inverso rispetto a Odermatt

Durante il fine settimana, lo snowboard è tornato sotto i riflettori grazie alla doppietta di Maurizio Bormolini in Polonia, un risultato che ha portato un sorriso nel settore azzurro. Un atleta ha commentato che lo snowboard non si riduce alle Olimpiadi e ha sottolineato che per alcuni atleti, come Franzoni, il percorso può essere diverso rispetto ad altri campioni. La delusione per la mancata medaglia alle Olimpiadi è stata ammessa, ma non ha cancellato il successo recente.

Un fine settimana che ha riportato il sorriso nel PGS azzurro, con la splendida doppietta di Maurizio Bormolini in Polonia e che riscatta la delusione per la mancata medaglia alle Olimpiadi: "Purtroppo è una delle due gare che non è andata bene. La sfida di Bormolini è quella di provare a vincere entrambe le coppe di specialità. Ci è riuscito solo un atleta nella storia che è Zan Kosir. Sicuramente l'occasione è ghiotta, al momento è primo in entrambe le graduatorie, mancano due giganti e due slalom e potrebbe farcela. Le difficoltà maggiori sono in slalom, ma vedremo come andrà a finire a Špindleruv Mlýn e poi ci sarà il classico appuntamento di Winterberg.