amati sei un capolavoro dare supporto alle donne contro paura e violenza

In occasione di una giornata dedicata alla tutela delle donne, vengono promosse iniziative che invitano a sostenere le vittime di paura e violenza. La città si mobilita con eventi e messaggi pubblici per rafforzare il messaggio di supporto e rispetto nei confronti delle donne, evidenziando l’importanza di affrontare questi temi in modo diretto e concreto. Le attività si svolgono in diversi luoghi pubblici e coinvolgono associazioni e istituzioni locali.

Non solo una ricorrenza, ma un impegno che attraversa la città e parla al futuro. In occasione della Giornata internazionale della donna, il Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Spezia (con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Centro Antiviolenza Irene e Arma dei Carabinieri) organizza ‘Amati, sei un capolavoro’, due giornate di eventi il 7 e 8 marzo. "Il Gruppo Terziario Donna – dice Roberto Martini, direttore di Confcommercio – è un fiore all’occhiello della nostra associazione, dedicato al mondo imprenditoriale femminile anche sul piano sociale. La scelta della frase ‘Amati, sei un capolavoro’ denota quanto teniamo al contrasto della violenza sulle donne". 🔗 Leggi su Lanazione.it

