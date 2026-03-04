Aluminium os | piani di rilascio continuità intelligenza artificiale e cosa succede a chrome os

Il mercato dei sistemi operativi per notebook è in continua evoluzione e Google sta portando avanti il progetto Aluminium OS. La società ha annunciato piani di rilascio e strategie di continuità, integrando elementi di intelligenza artificiale. Di conseguenza, si attendono modifiche anche nel modo in cui Chrome OS viene aggiornato e gestito, influenzando le prossime versioni del sistema.

l'andamento del mercato dei sistemi operativi per notebook continua a evolvere, e google mantiene al centro dell'attenzione il progetto aluminium os. questa iniziativa punta a unire android e chrome os in una piattaforma unica, con un debutto previsto per il 2026. la direzione scelta mira a potenziare la produttività attraverso strumenti basati sull'intelligenza artificiale e a rafforzare l'integrazione tra dispositivi, offrendo un'esperienza fluida e continua. secondo sameer samat, presidente dell'Android Ecosystem, aluminium os prosegue nel percorso verso l'uscita nel 2026. le sue parole indicano che l'iniziativa mantiene la priorità per google, senza rinunciare all'orizzonte temporale annunciato in precedenza, per offrire una nuova esperienza laptop in grado di integrare funzionalità avanzate. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Aluminium os: piani di rilascio, continuità, intelligenza artificiale e cosa succede a chrome os