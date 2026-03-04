Altri due furti nella notte | oltre a via Roma colpita anche piazza Ponterosso

Nella notte si sono verificati due furti in città, coinvolgendo non solo un bar di via Roma ma anche altri due locali di piazza Ponterosso. L’episodio è stato riportato da Il Piccolo, che specifica come i ladri abbiano preso di mira più esercizi commerciali nello stesso periodo. I dettagli sugli autori e sui danni ancora non sono stati comunicati.

Non solo il bar in via Roma: i ladri hanno preso di mira nella stessa notte altri due locali. Lo riporta Il Piccolo. Tra il 3 e il 4 marzo, infatti, è stata sfondata la porta a vetri del bar “La rubia loca” (intervento della polizia di Stato), con il furto di 300 euro, ma la scia di furti e tentativi non si è fermata. Non si sa se siano stati gli stessi ladri, visto che non sono stati identificati, a colpire anche il Poké Kawai in piazza Ponterosso e, poco lontano, il ristorante “Di Napoli”. In quest’ultimo caso c’è stato solo un tentativo di intrusione perché gli ignoti ladri non sono riusciti a infrangere il vetro antisfondamento, mentre il colpo è andato a segno al ristorante che serve poké. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Leggi anche: Paura nella notte, spari in piazza Nascè: colpita una ragazza, è grave

Sinner in campo nella notte agli Australian Open, ma c’è allerta caldo. Giocano anche altri due azzurri: orario e dove vederliHome > Sport > Tennis > Sinner in campo nella notte agli Australian Open, ma c’è allerta caldo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Altri due furti nella notte oltre a via....

Temi più discussi: Roma Termini, furti alla Coin di via Giolitti: 21 tra carabinieri e poliziotti indagati per ruberie sistematiche; Non solo cacciaviti, il sistema di una coppia di ladri per svaligiare le auto a Roma; Roma, furti alla stazione indagati 21 carabinieri; Roma Termini, raffica di furti alla Coin: sotto accusa 21 tra carabinieri e poliziotti.

Furti in abitazione: calano nel Lazio e a Roma nel 2024 e nel primo semestre 2025Nel 2024 nel Lazio sono stati registrati 16.464 furti in abitazione, con un calo del?3,5%?rispetto al 2023. Il numero di episodi, pari a 28,8 ogni 10.000 abitanti, si attesta al di sopra della media i ... politicamentecorretto.com

Ventuno poliziotti e carabinieri indagati per furti sistematici in un negozio di Roma TerminiBorse, cappelli, giacche, intimo, cosmetici, profumi. È il classico bottino dei taccheggiatori. Sorprende di più che chi se ne andava con la refurtiva dalla Coin della stazione Termini, a Roma, fosser ... ilfattoquotidiano.it

Intorno al 1820 piazza Barberini era ai margini della città. Un luogo rurale e sterrato, dove si muovevano tanti animali, quasi uno spazio privato della famiglia Barberini. Nel 1818 era giunto a Roma, dalla Baviera, un giovane pittore Karl von Bergen (1794-183 facebook

#Roma È di #Michelangelo il busto scultoreo del Cristo Salvatore, finora anonimo, presente da secoli nella basilica di sant’Agnese fuori le mura, sulla via Nomentana. La riattribuzione al Buonarroti è basata su carteggi, diari e carteggi notarili dal 1564 ai gio x.com