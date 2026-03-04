Altri due arresti in Francia per l’omicidio di Quentin Deranque

Stamattina in Francia, la polizia ha arrestato due persone sospettate di aver aggredito e ucciso l’attivista di estrema destra Quentin Deranque a Lione. Questi sono gli ultimi due individui fermati nell’ambito delle indagini in corso sull’omicidio avvenuto recentemente. Le autorità continuano a lavorare per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare eventuali altri coinvolti.

Altre due persone sospettate di aver picchiato a morte l'attivista di estrema destra Quentin Deranque a Lione sono state arrestate dalla polizia francese stamattina, 4 marzo. Due settimana fa la prima ondata di arresti. I due uomini di 22 e 26 anni sono stati catturati nella zona di Lione e nel dipartimento dell'Aube. La polizia pensa di aver preso così tutti coloro che hanno partecipato direttamente al pestaggio. L'attivista 23enne è stato aggredito il 12 febbraio da diversi individui mascherati a margine di una conferenza tenuta dall'eurodeputata del LFI Rima Hassan a Sciences Po Lyon, dove si era recato per garantire la sicurezza delle attiviste femministe del collettivo identitario Némésis.