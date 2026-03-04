Alta Irpinia in finale al Bitac | Carmasius tra i migliori progetti italiani

Alta Irpinia si prepara alla finale del Premio Bitac, con il progetto Carmasius tra i sei finalisti a livello nazionale. La cooperativa, attiva nella valorizzazione delle aree interne dell’Irpinia, ha ottenuto questa importante selezione, che riconosce l’impegno nel settore del turismo cooperativo e associativo. La competizione vede coinvolti diversi progetti provenienti da tutta Italia, tutti in lizza per il riconoscimento finale.

Carmasius, società cooperativa – impresa sociale impegnata nella valorizzazione delle aree interne dell'Irpinia, è stata selezionata tra i sei progetti finalisti a livello nazionale nell'ambito del Premio Bitac – Borsa italiana del turismo cooperativo e associativo. Un riconoscimento che premia un lavoro costruito negli anni e la visione di un turismo responsabile capace di generare ricadute economiche e sociali nei territori.

Alta Irpinia, cittadini e comitati insorgono: No al parco eolico Guardia-AndrettaProgetto sproporzionato, troppe incongruenze e criticità ambientali: richiesta unanime di stop agli aerogeneratori industriali L’intervento...

L'Ecomuseo, il cambio di paradigma dell'Alta IrpiniaUn museo a cielo aperto, diffuso e vivo, che racconta l’Alta Irpinia partendo dalle sue radici, dalla sua terra, dalle sue comunità. È questa la visione dell’Ecomuseo Irpinia-Contaminazioni del ... ilmattino.it

Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia: interventi formativi a favore di persone maggiormente svantaggiate vulnerabili e a rischio discriminazioneIl Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia è beneficiario della Sovvenzione Campania Welfare e tra le altre azioni, è prevista l’azione b, in particolare: interventi di presa in carico multi-profes ... irpinianews.it