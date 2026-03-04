Alluvioni e crolli chi vive a Bari non è più al sicuro | Rischi elevati troppe modifiche ai territori naturali

A Bari, le alluvioni e i crolli sono diventati un problema concreto per i residenti, soprattutto nella zona di Torre a Mare, dove si sono verificati recenti crolli nella zona costiera. Le modifiche ai territori naturali e i rischi elevati sono stati segnalati come principali cause di questa situazione, evidenziando come anche il capoluogo pugliese sia vulnerabile a disastri naturali.

I recenti crolli nella zona costiera di Torre a Mare hanno portato alla luce un problema che pareva essere lontano dal territorio di Bari: anche il capoluogo pugliese è una zona a rischio idrogeologico. A causa dei mutamenti climatici, infatti, i fenomeni atmosferici di forte intensità hanno fatto capolino nell'area che un tempo era attanagliata solo dall'atavica siccità. E invece, adesso, bisogna fare i conti con alluvioni e frane, anche nei centri abitati che un tempo erano al riparo da queste vicende. I mutamenti climatici, ha spiegato a BariToday il presidente dell'Ordine dei Geologi della Puglia, Giovanni Caputo,... 🔗 Leggi su Baritoday.it

Lungomare interdetto ai pedoni per i crolli, ma c'è chi ignora le transenne esponendosi a rischiC'è chi sposta le transenne e chi le ignora, avvicinandosi pericolosamente al mare e mettendo a rischio la sua incolumità.

Marche, rischio di frane e alluvioniper più di sette residenti su 100La mappa dei territori più espostiLe sequenze di palazzine alte tre piani che sprofondano nel precipizio aperto dopo una frana, rilanciate da Niscemi (Sicilia) in tutto il mondo via...

Alluvioni in Emilia-Romagna, Curcio: «Capisco la stanchezza dei cittadini colpiti, ecco come avremo procedure semplificate e delocalizzazioni agevolate»Il commissario fa il punto dopo l'ultima ordinanza e il decreto legge che ridisegnano e accelerano la ricostruzione: «Ci sarà una cornice unica per rimborsi e contributi. Potrà chiedere di trasferirsi ... corrieredibologna.corriere.it

Maltempo Brasile: piogge torrenziali provocano gravi alluvioni a Gravatá | VIDEO facebook

Il #Brasile è in ginocchio per violente #alluvioni: oltre 70 vittime tra Juiz de Fora e Uba. #Frane e #allagamenti devastano le aree collinari con migliaia di sfollati. Nuove piogge intense in arrivo. Nel video Urandi, Bahia, colpita il #2marzo2026. x.com