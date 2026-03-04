All’Olimpico scatterà l’ora di Nzola

All'Olimpico, Mbala Nzola tornerà in campo dopo tre mesi e molto probabilmente scenderà in campo fin dall'inizio con la maglia di una squadra di Serie A. La sua presenza è certa, anche se non sarà la stessa di prima. La partita si avvicina e Nzola sarà tra i protagonisti sul campo, pronto a riprendere il suo ruolo.

Tre mesi dopo, ritroverà con tutta probabilità una maglia dal 1' nella massima serie, Mbala Nzola, e pazienza se non sarà la stessa dell'ultima volta. Allora, era l'8 dicembre, l'attaccante angolano indossava quella nerazzurra del Pisa, e l'avversario era il Parma. Questa volta la maglia è neroverde, l'avversario la Lazio e la cornice l'Olimpico di Roma, sul quale plana un Sassuolo che scoppia di salute – 15 punti nelle ultime 6 gare - cui il giudice sportivo ha, però, tolto Pinamonti. Circostanza, l'assenza dell'arciere di Cles (quasi) inedita, nel senso che il centravanti scuola Inter fin qua ha fatto percorso quasi netto, con 26 presenze, 25 dal 1', peraltro, su 27 possibili.