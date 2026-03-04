Alloggi universitari in città Brianzi | Sono quasi 700 a breve saranno 1167

In città ci sono attualmente circa 700 alloggi universitari negli studentati, ma presto il numero aumenterà a circa 1.167. Questa è la risposta fornita dall’assessore competente in seguito a un’interrogazione del consigliere comunale. La richiesta di informazioni riguardava i posti disponibili per gli studenti nelle strutture di alloggio gestite dal Comune. Il dato è stato comunicato durante una seduta del Consiglio comunale.

L’assessore all’università: «Il costo medio negli studentati è di 650 euro al mese per una singola e di 500 in una stanza doppia» Quanti sono gli alloggi universitari negli studentati presenti nella città di Piacenza? A chiederlo, in Consiglio comunale, è stato Jonathan Papamarenghi (Civica Barbieri) con una interrogazione rivolta alla Giunta Tarasconi. A fare il punto è stato l’assessore all’università e alle politiche giovanili, Francesco Brianzi. «A oggi sono 688 i posti letto attivi negli studentati - ha risposto Brianzi – ma 212 sono in corso di realizzazione e 267 sono programmati con progettualità già definite. Contiamo di avere a disposizione, a breve, in città, 1167 posti letto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Alloggi universitari, accordo ARDSU-Seminario vescovile per 26 posti lettoLa convenzione consentirà all'Agenzia per il Diritto allo Studio di assegnare oltre la metà dei posti letto della residenza Acutis agli studenti meritevoli ... rainews.it

Caro alloggi per gli universitari, non meno di 500 euro in media per una stanza a Padova: «L’offerta cresce ma i prezzi salgono»A voler cercare, come universitari, una stanza singola per alloggiare nella città in cui si studia bisogna mettersi nell’ordine di idee di pagare cinquecento euro al mese o giù di lì, almeno in Veneto ... corrieredelveneto.corriere.it

ENNA Cinque case rinascono nel centro storico: alloggi a giovani coppie e studenti Cinque abitazioni nel centro storico di Enna tornano a essere abitate grazie a un progetto comunale che le assegna a giovani coppie e studenti universitari. Gli immobili, acqui - facebook.com facebook