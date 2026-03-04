Alloggi popolari i Comuni ferraresi chiedono chiarezza alla Regione sul criterio della residenza storica

I Comuni ferraresi chiedono chiarimenti alla Regione sui criteri di assegnazione degli alloggi popolari, concentrandosi in particolare sulla residenza storica. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra i rappresentanti comunali e l'assessore regionale alle politiche abitative, con la partecipazione di Cristina Coletti, per discutere la circolare inviata dall’assessore regionale Giovanni Paglia.

Nei giorni scorsi si è riunito per esaminare la circolare trasmessa ai Comuni dall'assessore regionale Giovanni Paglia, un Tavolo di concentrazione territoriale delle Politiche abitative, presieduto da Cristina Coletti. Nella comunicazione si invitano le amministrazioni a tenere conto della sentenza della Corte Costituzionale, evidenziando il possibile rischio di contenziosi legati all'utilizzo del criterio premiale della storicità di residenza. "Riteniamo importante che la Regione si esprima in modo chiaro e ufficiale - afferma l’assessora Cristina Coletti -. I Comuni si trovano oggi a operare in un quadro interpretativo che, alla luce della recente circolare, merita un approfondimento istituzionale”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Piacenza rivede l’accesso agli alloggi popolari: priorità al bisogno abitativo, meno peso all’anzianità di residenza.Piacenza modifica le regole per l'accesso agli alloggi popolari, adeguandosi a una recente sentenza della Corte Costituzionale.

Case popolari, le modifiche: alloggi a chi è discriminato. Stop ai 'vincoli di residenza' ed 'essere incensurati'Il piano presentato dal centrosinistra unito - anche l'area liberal e cattolica - alla normativa che era stata riscritta nella passata stagione dalla...

