Il nome di Allegri torna a circolare come possibile allenatore del Real Madrid, con alcune fonti italiane che suggeriscono un interesse per il tecnico del Milan. Dopo il 2019, si riaccende l'ipotesi di un suo approdo nella squadra spagnola, e il CorSport apre a questa possibilità, lasciando aperta la porta a un nuovo capitolo della carriera di Allegri.

Calciomercato Juventus: presa questa decisione per il futuro di Locatelli. Il club bianconero sta andando in questa direzione, ultimissime Milan, dentro al rinnovo di Leao: qual è la posizione del club rossonero e del portoghese per prolungare il contratto! Mossi passi importanti Como, Fabregas commenta il pareggio con l’Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro. Se l’avessimo detto due anni fa nessuno ci avrebbe creduto!» Inter, Chivu dopo lo 0-0 col Como: «Non è stata una partita da Inter e neanche bella da vedere, ma dovevamo fare di necessità virtù. Lautaro mancherà ancora per un po’» Calciomercato Juventus: presa questa decisione per il futuro di Locatelli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allegri Real Madrid, nuova tentazione per Max! Si chiude il cerchio dopo il 2019? Il CorSport apre a questo scenario clamoroso

Superlega, anche il Real Madrid si tira fuori. Cosa succede ora e cosa cambia dopo la fine del progetto: lo scenarioPellegrino Parma, ufficiale il rinnovo di contratto: l’attaccante argentino firma fino al 2030! L’annuncio e le sue parole Icardi può tornare in...

Pronostico Osasuna-Real Madrid: si chiude il momento magicoOsasuna-Real Madrid è una gara della venticinquesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Diciamo che non è...

Tutto quello che riguarda Allegri Real Madrid

Temi più discussi: Il Real Madrid tenta di nuovo Allegri: in corsa anche Klopp. Ma il Milan…; Edicola - Il Real Madrid ripensa nuovamente ad Allegri, il tecnico del Milan nel mirino del Blancos; Corriere dello Sport - Allegri, il Real Madrid ci prova di nuovo: è pronto a strapparlo al Milan in estate; Milan, occhio alla panchina: il Real Madrid piomba su Allegri.

Il Real Madrid (che di calcio ne capisce) vuole Allegri. In passato, Florentino ci ha già provato due volteDopo i tentativi del 2019 e del 2021, il Madrid ci riprova con Allegri. C'è anche Klopp in orbita Real. Max al Milan sta bene ... ilnapolista.it

Milan, occhio alla panchina: il Real Madrid piomba su AllegriDopo esser stato già vicino alla panchina del Real nel 2019 e poi nel 2021, questa rischia di essere una terza volta per Allegri. L'ex Juventus sta bene a Milano e ha un contratto fino al 2027, ma è ... fantacalcio.it

Il Real Madrid torna su Allegri: in estate proverà a strapparlo al Milan [Corriere dello Sport ] x.com

Il Real Madrid rivuole Allegri Il #CorrieredelloSport di oggi facebook