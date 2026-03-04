Allegri già lascia il Milan? Il Real Madrid in pressing

Allegri potrebbe lasciare il Milan e si parla di un possibile interessamento del Real Madrid. La notizia circola da alcune fonti e il nome dell’allenatore viene associato alla squadra spagnola in vista della prossima stagione. Non ci sono conferme ufficiali, ma l’indiscrezione si fa sempre più insistente. La situazione rimane da seguire, mentre il tecnico non ha ancora commentato le speculazioni.

Il nome di Massimiliano Allegri torna a circolare attorno alla panchina del Real Madrid. Non è la prima volta che accade, ma questa volta – secondo quanto riporta il Corriere dello Sport – a Valdebebas starebbero valutando seriamente l'ipotesi di tentare l'assalto in estate per portare il tecnico livornese nella capitale spagnola. Per Allegri si tratterebbe di un possibile terzo incrocio con i blancos. In passato il suo nome è già stato accostato due volte al Real Madrid, ma senza che l'operazione si concretizzasse. Oggi il contesto sarebbe diverso: il club spagnolo starebbe riflettendo sulla necessità di affidare la squadra a un allenatore di grande esperienza.