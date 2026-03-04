Alle Paralimpiadi la disabilità si mostra con fierezza

Alle Paralimpiadi di Bergamo, le persone con disabilità si presentano con orgoglio, mostrando le proprie capacità e determinazione. L’evento, che si svolge dal 6 marzo, coinvolge atleti provenienti da diverse nazioni che competono in varie discipline sportive. La manifestazione rappresenta un momento di visibilità e di confronto, attirando l’attenzione su temi legati alla diversità e all’inclusione.

A San Pellegrino Terme l'Associazione Genesis e il Comitato Coppa Angelo Quarenghi rinnovano l'impegno per inclusione e diritti in vista dei XIV Giochi Paralimpici Invernali Bergamo. Dopo le olimpiadi invernali andate in scena il mese scorso, venerdì 6 marzo si aprono i XIV Giochi Paralimpici Invernali, un momento di grande valore sportivo e, al tempo stesso, di grande inclusività che l'Associazione Genesis e il Comitato Coppa Angelo Quarenghi di San Pellegrino Terme, entrambi presieduti dal dottor Giampietro Salvi, intendono evidenziare con estrema attenzione. "Le Paralimpiadi invernali rappresentano una importante opportunità per mettere in luce le potenzialità degli atleti con disabilità – sottolinea il dottor Giampietro Salvi, neurologo presso l'Istituto Clinico Quarenghi e presidente dell'Associazione Genesis-.