Allarme rientrato Parigini ci sarà

L’allarme è rientrato e i tifosi parigini ci saranno. Oltre undicimila persone con il cuore rossoblù sono pronte a sostenere la Samb nel suo impegno. Anche l’ultima disponibilità di biglietti per la tribuna laterale sud è stata quasi esaurita, dimostrando la forte presenza del pubblico.

Oltre undicimila cuori rossoblù per spingere la Samb alla grande impresa. Anche l’ultima dotazione di biglietti per la tribuna laterale sud è stata praticamente bruciata. C’è grande attesa per questo derby con l’ Ascoli che torna al Riviera delle Palme dopo quarant’anni. Era il 5 gennaio 1986 con il match che terminò con il punteggio di 1-1. La formazione rossoblù vi arriva dopo il pareggio interno con il Livorno che ha lasciato l’amaro in bocca ma che ha ridato ad Eusepi e compagni la consapevolezza nei propri mezzi, peculiarità che si era persa con D’Alesio e Mancinelli. Boscaglia, con la sua esperienza, ha ridato delle certezze alla squadra che si appresta ad affrontare una delle formazioni più in forma del girone con sei vittorie ed un pari nelle ultime sette partite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

